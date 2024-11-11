  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Halil Umut Meler'e saldırı davasında karar çıktı

Halil Umut Meler'e saldırı davasında karar çıktı

Halil Umut Meler'e saldırı davasında karar çıktı
Güncelleme:

Halil Umut Meler'e yumrukla saldıran MKE Ankaragücü Eski Başkanı Faruk Koca, 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl 11 Aralık'ta Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçın ardından sahaya giren Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Koca'nın yanında bulunan 2 kişi de yere düşen Meler'e tekmeyle vurdu. Olayın ardından Ankaragücü Kulüp Başkanlığı görevinden istifa eden Faruk Koca ile olaya karışan taraftarlar Kenan Ç. ve Yunus Ş. tutuklandı. Koca, 15 gün cezaevinde kaldıktan sonra, tutuksuz yargılanmak üzere 27 Aralık'ta tahliye edildi. Diğer sanıklar da ilerleyen süreçte tahliye edildi. 3 tutuksuz sanık hakkında 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' ve 'Yasak alanlara girme' suçlarından dava açıldı. MKE Ankaragücü İdari İşler Müdürü Osman Erkam Can hakkında da 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralamaya teşebbüs' ve 'Yasak alanlara girme' suçlarından dava açıldı.

Ankara Batı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına şikayetçi Halil Umut Meler ile tutuksuz sanıklar Faruk Koca, Kenan Ç. ve Yunus Ş. katılmazken, tutuksuz sanık Osman Erkam Can ile avukatlar salonda hazır bulundu. Avukatlar önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, müvekkillerinin beraatlarını talep etti. Sanık Osman Erkam Can da önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek "Takdir mahkemenindir" dedi.

HAPİS VE ERTELEME KARARI

Mahkeme, olay tarihinde MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı olan sanık Koca'ya, 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası verdi. Koca'ya 'Tehdit' suçundan 6 ay 20 gün, 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık' suçundan 5 ay hapis cezası verilirken, bu cezalarla ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Sanıklardan Kenan Ç., 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün, 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık' suçundan 8 ay, Ş. Yunus Yaşin, 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün, 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık' suçundan da 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Osman Erkam Can'a da 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan 11 ay 7 gün hapis, 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık' suçundan da 4 ay 5 gün hapis cezası verilirken, iki suç için de hükmün açıklanması geri bırakıldı. 

DHA

Etiketler halil umut meler yumruklu saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir insan tarafından yapılmayan tabloya rekor fiyat Bir insan tarafından yapılmayan tabloya rekor fiyat Hangi memur ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar Hangi memur ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar Hakeme şok sözler: ''Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm'' Hakeme şok sözler: ''Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm'' SPK'ya dikkat çeken atama: CHP'den tepki yağdı SPK'ya dikkat çeken atama: CHP'den tepki yağdı Anadolu Otoyolu'nda peş peşe kaza: 10 araç birbirine girdi Anadolu Otoyolu'nda peş peşe kaza: 10 araç birbirine girdi Erdoğan ile Murat Bardakçı'dan ''Atatürk'' sohbeti: ''Hala konuşuyorlar ya'' Erdoğan ile Murat Bardakçı'dan ''Atatürk'' sohbeti: ''Hala konuşuyorlar ya'' Kim Milyoner Olmak İster'de erken veda: Soruyu yanlış anlayınca... Kim Milyoner Olmak İster'de erken veda: Soruyu yanlış anlayınca... MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu: ''Burada psikolojiyi yöneten kalıyor'' MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu: ''Burada psikolojiyi yöneten kalıyor'' Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için yağış uyarısı Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için yağış uyarısı Dünyaca ünlü Anzer Balı'nın fiyatı belli oldu Dünyaca ünlü Anzer Balı'nın fiyatı belli oldu
Mezarlıkta cesedi bulunan Şirin'in cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı Mezarlıkta cesedi bulunan Şirin'in cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı Esas Oğlan ''Hadise'' yarattı: Cesur sahneleriyle konuşulan dizi için şok karar Esas Oğlan ''Hadise'' yarattı: Cesur sahneleriyle konuşulan dizi için şok karar ''Eski yenge'' Wanda Nara'nın sevgilisi Galatasaraylıları kızdırdı ''Eski yenge'' Wanda Nara'nın sevgilisi Galatasaraylıları kızdırdı Erdoğan'ın uçağında ''soru yasağı'' iddiası olay oldu Erdoğan'ın uçağında ''soru yasağı'' iddiası olay oldu Ünlü deprem uzmanı 6 il sıraladı: ''Acil önlem alınmalı'' Ünlü deprem uzmanı 6 il sıraladı: ''Acil önlem alınmalı'' Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gözaltına alındı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gözaltına alındı Marmaray'da silah sesleri: Güvenlik görevlisi yolcuyu vurdu Marmaray'da silah sesleri: Güvenlik görevlisi yolcuyu vurdu Trump'tan Biden yönetimine çok ses getirecek talimat Trump'tan Biden yönetimine çok ses getirecek talimat