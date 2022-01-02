Harekete geçti: Mesut Özil o takımı satın alıyor

Fenerbahçe'nin dünya starı Mesut Özil 'in TFF 2. Lig ekiplerinden Çorum FK'yı almak için harekete geçtiği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil'in Çorum FK'ya talip olduğu ortaya çıktı. Çorum ekibinin başkanı Fatih Özcan, Süper Lig 'den dünyaca ünlü bir ismin takıma talip olduğunu açıklamıştı.

BAŞKANLIĞA HAZIRLANIYOR

Haberde Fenerbahçe 'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil'in Çorum FK'ya talip olduğu ve kulüp başkanlığına hazırlandığı iddia edildi. Ayrıca Çorumlu takım arkadaşı İrfan Can Kahveci'den de bilgi aldığı, 32 yaşındaki futbolcunun futbolu bıraktıktan sonra başkanlık yapmak istediği belirtildi.