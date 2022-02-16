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  4. Hat-trick yapan kaleci sosyal medyada viral oldu

Hat-trick yapan kaleci sosyal medyada viral oldu

Hat-trick yapan kaleci sosyal medyada viral oldu

Yunanistan'da 37 yaşındaki kaleci Grigoris Athanasiou bir maçta hat-trick yaparak gündeme geldi.

Yunanistan 4. küme maçında 37 yaşındaki eldiven Grigoris Athanasiou yaptığı hat-trick ile gündem oldu.

Aetos Vassilikon ile Pavlos Melas AO'nun karşılaştığı mücadelede Pavlos'un kalecisi Grigoris Athanasiou golleriyle Avrupa basınında viral oldu.

 Ancak tecrübeli kalecinin gollerinin tamamı penaltıdan geldi. Pavlos Melas maç boyunca üç penaltı kazanırken Athanasiou üç penaltıyı da gole çevirmeyi başardı.

Etiketler Hat-trick viral
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