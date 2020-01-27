  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 27 Ocak 2020 21:34

Hollanda ekibi Emmen, Medipol Başakşehir'den Kerim Frei'ı kiraladı

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Emmen, Başakşehir'in yıldız oyuncusu Kerim Frei'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Hollanda ekibi Emmen, Medipol Başakşehir'den Kerim Frei'ı kiraladı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Emmen, Medipol Başakşehir'den Kerim Freikiralık olarak kadrosuna kattı.

Emmen Kulübü, 26 yaşındaki kanat oyuncusu Kerim Frei'ın satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Türkiye'de Beşiktaş, İngiltere'de Fulham, Cardiff City ve Birmingham City'de görev alan Kerim Frei, 2017'de Medipol Başakşehir'e transfer oldu. Bu sezon takımında forma şansı bulmakta zorlanan Kerim Frei, 6 maça çıktı.

Eredivisie'de 20 haftada 22 puan toplayan Emmen, 12. sırada yer aldı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Futbol , kiralık , başakşehir , Transfer , süperlig , kerim frei , Emmen
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM