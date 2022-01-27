Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı Fenerbahçe'den Pelkas'ı istiyor

Acun Ilıcalı transfer çalışmalarına hız verdi. Türkiye'den birçok oyuncuya transfer teklifi yapan Ilıcalı'nın yeni hedefi Fenerbahçe'de forma giyen Pelkas oldu.

Sarı-Lacivertlilerde son dönemde gözden düşen Pelask, Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City ile görüşüyor. Takımı satın aldığı günden beri transfer çalışmalarına başlayan Ilıcalı, Türkiye'den birçok oyuncuya teklif götürmüştü. Fenerbahçe ile yakınlığı ile bilinen Ilıcalı'nın Fenerbahçe yönetimine resmi teklifi yaptığı öğrenildi.



KİRALAMA TEKLİFİ

Fenerbahçe'de performansından memnun kalınmayan Pelkas'ın Hull City adına görüşme yapıldığı öğrenildi. Acun Ilıcalı'nın çok istediği isimlerin başında gelen Pelkas, Acun Ilıcalı ile yakınlığı ile de biliniyor. Sosyal medyada bir dönem çekildiği fotoğrafla samimiyetleri öğrenilen bu ikilinin transferde kolaylık sağlayabileceği aktarılıyor. Fenerbahçe ile toplamda 54 maça çıkan Pelkas, 9 gol atıp 8 de asist yaptı.