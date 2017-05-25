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  4. 25 Mayıs 2017 18:10

Ibrahimovic skandal pankart önünde poz verdi

Manchester United'ın Ajax'ı 2-0 yendiği UEFA Avrupa Finali'nde bir pankart sosyal medyada gündem old.

Ibrahimovic skandal pankart önünde poz verdi
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UEFA Avrupa Ligi’nde zafere ulaşan Manchester United’da futbolcular ve tribündeki taraftarlar çılgında eğlendi. İsveç’te oynanan finalde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Zlatan Ibrahimovic ise United taraftarından ilginç bir ‘teklif’ aldı!

Memleketinde şampiyonluk sevinci yaşayan İsveçli yıldız futbolcu için, “Zlatan, takımda kalırsan eşimle sevişebilirsin” pankartı açıldı. Manchester United taraftarının bu pankartını kupa sevincinde gören Zlatan Ibrahimovic pankartın yanına gidip fotoğraf çektirdi.

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