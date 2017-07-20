Alvaro Moratta Chelse'de !

Morata'nın yeni adresi belli oldu. Manchester United’in de transferi için yoğun uğraş verdiği Alvaro Marata resmen Chelsea’ye transfer oldu.

İngiltere Premier Lig’i geçen sezon şampiyonunun olarak tamamlayan Chelsea Morata transferini resmi internet sitesinden duyurdu. Ada ekibi, Real Madrid'le transfer için anlaşıldığı, oyuncuyla yapılacak anlaşma ve sağlık kontrolünün ardından transferin gerçekleşeceği açıkladı.

Morata’nın Chelsea’ye transferiyle ilgili bir duyuru da takımı Real Madrid’ten geldi.

İspanyol devinin internet sitesinden yapılan açıklamada, “24 yaşındaki Alvaro Morata, Real Madrid altyapısında yetiştikten sonra 2014 yılında 20 milyon Euro'ya Juventus'a transfer edilmiş, 2016-17 sezonunun başında 30 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e geri alınmıştı.” denildi.

Real’de yedek kalmaktan rahatsız olduğu bilinen Morata'nın uzun süredir İspanyol ekibinden ayrılmak istediği biliniyordu.