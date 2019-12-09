Aubameyang, Arsenal'den ayrılıyor!

Kötü gidişin önünün alınamamasının ardından Unai Emery'nin görevine son verildiği Arsenal'de takımın en büyük yıldızı konumunda olan Pierre-Emerick Aubameyang'ın da ayrılacağı konuşuluyor.

İngiliz basınında, Granit Xhaka'nın kaptanlığının alınmasının ardından kaptanlığına getirilen Aubameyang'ın yaz ayında veya yazı beklemeden takımdan ayrılacağı öne sürüldü. 31 yaşına giren ve daha rekabetçi kulüplerde oynayarak kupa hayalleri taşıdığı bilinen Aubameyang'ın 18 ay sonra bitecek sözleşmesi için kulübüyle masaya oturmaya yanaşmadığı iddiası da ortaya atıldı.

2018'de 58 milyon pound ile kulüp rekoru kırılarak transfer edilen Aubameyang bu süreçte takımı adına 83 maçta 53 gol atmasına rağmen kupa kaldırmayı başaramadı.

Çıkan haberlerde, Gabonlu yıldızın İngiliz futboluna çabuk uyum sağlaması sebebiyle yine Ada'da bir kulübe transfer olabileceği belirtildi.

Kaynak: Sporx

