Bir ilk ! Mohamed Salah ilk kez...

Liverpool'un 1-0 kaybettiği maçta etkisiz bir futbol ortaya koyan Salah, Gary Cahill'e ilk yarıda yaptığı müdahale sonucu sarı kartla cezalandırıldı. Bu sarı kart Mısırlı futbolcunun Premier Lig'deki ilk sarı kartı oldu.

Bu arada birkaç maçtır sessiz kalan Salah'ın performansını değerlendiren Klopp 'Daha iyi olacak, yeniden gol atacak, şüphem yok' ifadesini kullandı.

Mohamed Salah, son iki maçta eski takımları Roma ve Chelsea'ye karşı oynarken iki maçta da beklenenin altında performans göstermişti.