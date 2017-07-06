Lacazette rekor bedelle Arsenal'de

1995-1996 sezonundan bu yana ilk kez ligi ilk 4'ün dışında tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi bileti alamayan Arsenal, Bosna Hersekli savunma oyuncusu Sead Kolasinac'ın ardından forvet hattına önemli bir transfer gerçekleştirdi.

60 MİLYON EURO ÖDENDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız temsilcisi Olympique Lyon'dan transfer edilen 26 yaşındaki Lacazette ile uzun süreli sözleşme imzalandığı bildirildi

Bonservis bedeline ilişkin bir açıklama yapılmazken, İngiliz basını, Arsenal'in kadrosuna dahil ettiği Lacazette için bonuslarla birlikte yaklaşık 60 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini bildirdi.

129 GOLE İMZA ATTI

Kariyerine altyapısından yetiştiği Olympique Lyon'da başlayan Lacazette, Mayıs 2010'dan bu yana forma giydiği takımında 275 maçta 129 kez fileleri havalandırdı. Lacazette, Olympique Lyon'da birer kez lig, Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.