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  5. 11 Ağustos 2019 21:40

Mesut Özil'e saldıran iki kişi gözaltına alındı

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in Londra'da uğradığı bıçaklı saldırı girişimi ile ilgili iki kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Saldırganların bu kişiler olup olmadığı konusunda bir bilgi verilmedi. İsimlerinden Türk oldukları anlaşılan şüpheliler mahkemeye...

Mesut Özil'e saldıran iki kişi gözaltına alındı
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Londra’da arabasına binerken gasp girişimi ve ardından bıçaklı saldırıya maruz kalan Mesut Özil ve Sead Kolasinac, polis soruşturması altında oldukları için Arsenal’in Newcastle maçının kadrosuna alınmamıştı.

BBC’nin haberine göre ise Mesut Özil’in evinin yakınında iki saldırgan yakalandı. Yakalanan ve Türk oldukları ortaya çıkan Ferhat Ercan ve Salaman Ekinci, polis tarafından 6 Eylül’de mahkemeye çıkartılacak.

Türk olduğu şüphelenilen 27 yaşındaki iki ismin, şüpheli olarak tutulduğu belirtildi.

MESUT VE KOLASINAC’A 24 SAAT YAKIN TAKİP

Öte yandan Mesut Özil ve Sead Kolasinac, saldırma girişimi nedeniyle 24 saat koruma altına alındı. Polis, 24 saat boyunca iki futbolcuyu da yakından izliyor.

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