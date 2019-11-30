ÖZET | Liverpool 2-1 Brighton maç sonucu

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Liverpool evinde Brighton ile karşı karşıya geldi. Anfield Stadı'nda oynanan ve son 15 dakikası büyük bir heyecana sahne olan mücadeleyi Liverpool 2-1'lik skorla kazandı. Liverpool Brighton maç özeti ve önemli dakikaları haberimizde.

LİVERPOOL - BRİGHTON MAÇ ÖZETİ

Liverpool'a galibiyeti getiren goller 18. ve 24. dakikalarda Alexander-Arnold'un bir serbest vuruş ve bir korner sonrasında yaptığı ortalara iyi kafa vuruşu yapan Virgil van Dijk'tan geldi.

Liverpool'da kaleci Alisson, 76. dakikada ceza alanı dışında topa elle müdahale ettiği için oyun dışında kaldı ve yerine oyuna dahil olan Adrian, frikikte barajı ayarlamaya çalışırken 79. dakikada Lewis Dunk hızlı davranarak Brighton'ın tek sayısını kaydetti.

Alisson, Premier Lig'de 2015'te Adrian'ın West Ham United'da oynadığı dönemde gördüğü kırmızı kartın ardından ceza alanı dışında elle oynadığı için kırmızı kart gören ilk kaleci oldu.

Bu sonuçla birlikte üst üste 5. galibiyetini alan Liverpool, zirvede puanını 40 yaptı ve Manchester City ile arasındaki puan farkını 11 yaptı. Brighton ise üst üste 3. yenilgisini aldı ve 15 puanda kaldı.

Premier Lig'in 15. haftasında Liverpool evinde derbide Everton'ı konuk edecekken, Brighton ise deplasmanda Arsenal'e konuk edecek.

