ÖZET | Tottenham - Burnley maç sonucu: 5-0

İngiltere Premier Lig'de 16. hafta maçında Tottenham ile Burnley karşı karşıya geldi. Maçta kazanan 5-0'lık skorla ev sahibi Tottenham oldu. Tottenham - Burnley maç özeti ve önemli dakikaları haberimizde.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 4 ve 54. dakikada Harry Kane, 9. dakikada Lucas Moura, 32. dakikada Heung-Min Son, 74. dakikada Moussa Sissoko kaydetti.

Harry Kane bu sezon kulüp ve milli takım olmak üzere çıktığı 26 maçta 25 gole ulaştı.

Jose Mourinho ile çıktığı 5. resmi maçında 4. galibiyetini alan Tottenham, ligde 23 puana ulaştı. Burnley 18 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Tottenham, Wolverhampton'a konuk olacak. Burnley, Newcastle'ı ağırlayacak.

