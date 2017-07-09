Wayne Rooney resmen Everton’da

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, eski oyuncusu Wayne Rooney’i resmen renklerine bağladığını duyurdu.

31 yaşındaki Wayne Rooney’in bonservis bedeli açıklanmazken, 2 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Transfer hakkında açıklamalarda bulunan Everton menajeri Ronald Koeman, “Wayne bana kazanma hırsını gösterdi, evine dönmeye karar verdiği için gerçekten çok mutluyum. Everton’u seviyor, hala 31 yaşında ve onun kalitesinden şüphe yok. Burada olması harika” ifadelerini kullandı.

İngiliz futbolcu Wayne Rooney, 2004 yılında Everton’dan MANU’ya 34 mlyon euro bedelle transfer olmuştu.