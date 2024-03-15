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İspanya Arda Güler'i konuşuyor: Real Madrid tarihine geçti!

İspanya Arda Güler'i konuşuyor: Real Madrid tarihine geçti!
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Real Madrid'de ilk golünü atan milli futbolcu Arda Güler, İspanya'da gündemden düşmüyor. İspanyol basını, ''Arda Güler, Real Madrid'de gol atan 416. oyuncu oldu.'' diyerek genç yıldızı manşetlere taşıdı.

Real Madrid forması giyen Arda Güler Celta Vigo maçıyla kulüp tarihinde gol atan 416. futbolcu oldu.

İspanyol spor gazetesi Marca, bugünkü sayısının kapağına Real Madrid'de gol atan isimleri taşıdı.

Daha önce gol atan isimlerle birlikte Arda Güler de yer alırken, "Arda Güler, Real Madrid tarihinde gol atan 416. futbolcu oldu." ifadeleri kullanıldı.

İspanya Arda Güler'i konuşuyor: Real Madrid tarihine geçti! - Resim : 1

Real Madrid'e uzun süre sakatlık yaşayan Arda Güler, sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyememişti.

Milli futbolcu, sakatlığını atlattıktan sonra 6 maçta Madrid formasını giydi. Güler son maçında 1 gol atmıştı. 

İspanya Arda Güler'i konuşuyor: Real Madrid tarihine geçti! - Resim : 2

Etiketler Real Madrid Arda Güler ispanya Real Madrid manşet
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