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  5. 20 Mayıs 2017 16:08

Lacazette oynamak istediği takımı açıkladı !

Alexandre Lacazette, sezon sonunda takımdan ayrılmayı düşündüğünü ve Atletico Madrid'de oynamak istediğini açıkladı.

Lacazette oynamak istediği takımı açıkladı !
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Lyon'un Fransız yıldızı Alexandre Lacazette, sezon sonunda takımdan ayrılmayı düşündüğünü açıkladı. Golcü oyuncu L'Equipe'e yaptığı değerlendirmede "Lyon'dan ayrılmak için doğru zamanın olduğunu düşünüyorum. Kendimi başka bir seviyeye taşımak istiyorum ve bunun için risk almaya hazırım" dedi.

"HALA BÜYÜK BİR İSMİM YOK"

Yıllardır üst düzeyde oynayan ancak halen büyük bir isim yapamadığının altını çizen 25 yaşındaki oyuncu, "Avrupa'da büyük bir ismim yok. İnsanların beklentilerini karşılayıp karşılayamayacağımı merak ediyorum. Bunun için kendimi daha üst seviyede test etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"ATLETICO'DA OYNAMAK..."

Adının anıldığı Atletico Madrid'le ilgili de konuşan Lacazette, "Atletico, yıllardır Şampiyonlar Ligi'nde olan, harika bir kulüp. Antoine Griezmann ile birlikte oynamak çok güzel olur. U18 Milli Takımı'nda da birlikte oynamıştık." dedi.

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Alexandre Lacazette , transfer , Atletico Madrid