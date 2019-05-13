Futbol tarihine geçecek transfer bitti!

Eden Hazard'ın Chelsea'deki geleceği belirsizliğini korurken Fransa'nın dünyaca ünlü basın organı L'Equipe, Real Madrid'in Eden Hazard'ı transfer ettiğini açıkladı.

Belçikalı yıldızın 100 milyon euro karşılığında tamamlanan transferin Chelsea'nin Arsenal ile oynayacağı Avrupa Ligi finalinin ardından resmen açıklanacağı bilgisi de geçildi.

"KAÇINILMAZ BİR OLAYIN HİKAYESİ"

İspanyol medyasından aktarılanlara göre Real tarafı bu transfer için "Bu, kaçınılmaz bir olayın hikayesi, ortak bir arzunun hikayesi" gözüyle bakıyor.

Haberin detaylarında aktarılan bilgilerde Hazard'ın bu transferi Şubat ayında kafasında bitirdiği ancak doğru zamanı beklediği iddia edildi. Öte yandan 28 yaşındaki futbolcunun her seferinde Zinedine Zidane'a övgü dolu sözler söylemesi de transfer olasılığını güçlendirir nitelikteydi.

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İspanyol Marca gazetesinin haberine göre ise, Eden Hazard Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalayacak. Hatta, transfer için resmi imzayı attıktan sonra yerleşeceği evini bile aramaya başladı.

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HAZARD KARARINI VERDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Adı uzun bir süredir İspanyol devi Real Madrid'le birlikte anılan 28 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu, Leicester City mücadelesi sonrası basın mensuplarına verdiği demeçte geleceğiyle ilgili nihai kararını verdiğini söylerken şunları kaydetti:

"Takımın Şampiyonlar Ligi'ne kalmasının geleceğim üzerinde bir etkisi olmayacak. Ben kararımı 2 hafta önce verdim ve kulübe ilettim. Şu anda da neler olacağını görmek için bekleme hâlindeyim. Ben kararımı vermiş olsam da bu konu, yalnızca benimle alakalı değil. Önümüzde oynamamız gereken bir final var ve sonrasında her şeyi göreceğiz. Durumun şimdiye kadar netlik kazanmasını istedim ama olmadı. Ben de hepiniz gibi bekliyorum."

