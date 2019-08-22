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  5. 22 Ağustos 2019 19:38

Ronaldo'dan Messi itirafı

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ile aralarında yıllardır devam eden rekabete değindi. Ronaldo, Messi, bu rekabette beni daha iyi bir oyuncu yapabilir. Veya tam tersi dedi.

Ronaldo'dan Messi itirafı
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Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi rekabeti, 10 yılı aşkın süredir devam ediyor ve ikili, üst düzey oyunlarına devam ederek her daim zirve için çalışıyorlar.

TVI'ye verdiği bir röportajda bu konuya değinen Cristiano Ronaldo, "Bu rekabeti kötü yorumlamamak gerekir. Michael Jordan'ın basketbolda rakipleri vardı. Ayrton Senna ve Alain Prost, Formula 1'de büyük rakiplerdi. Spordaki tüm büyük rekabetlerin ortak noktası birbirlerini var etmeleri..." ifadelerini kullandı.

"Messi, bu rekabette beni daha iyi bir oyuncu yapabilir. Veya tam tersi..." ifadelerini kullanan Ronaldo, Messi ile günün birinde oturup bir akşam yemeği yemek için hiçbir engelin olmadığını da sözlerine ekledi.

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