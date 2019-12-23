Sürpriz transfer! Hulk La Liga yolcusu...

La Liga'nın son sırasında yer alan Espanyol, kümede kalma yolunda hamleler yapmaya hazırlanırken sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

Espanyol'un Çinli sahibi Chen Yansheng'in, bağlantılarını kullanarak Çin Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG'ten Hulk'u sezon sonuna kadar kiralamak için görüşmeler yaptığı kaydedildi.

Brezilyalı oyuncunun onay vermesi halinde gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtilen transfer için Espanyol'un ekonomik şartlarını ayarladığı kaydedildi.

Zenit'den 56 milyon euroya gittiği Çin'de 124 maça çıkan Brezilyalı yıldız, 68 gol ve 53 asistlik performans sergiledi.

