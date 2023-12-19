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İstanbul'da spor kulübü başkanına silahlı saldırı

İstanbul'da spor kulübü başkanına silahlı saldırı
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde kira anlaşmazlığı nedeniyle Küçükçekmece Yeşilova Esnaf Spor Kulübü Başkanı Ahmet U., Gültepe Mahallesi Kemal Aktaş Stadyumu'nda öğle saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

İstanbul'da, Küçükçekmece Yeşilova Esnaf Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulaş, uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı. 

Küçükçekmece'de kira anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Küçükçekmece Yeşilova Esnaf Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulaş, Gültepe Mahallesi Kemal Aktaş Stadyumu'nda öğle saatlerinde silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ulaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ulaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, saldırganın Levent K. olduğunu, ikili arasında yaşanan kira anlaşmazlığının kavgaya dönüşmesi sonucu Ulaş'ın bacağından silahla vurulduğunu belirledi.

Ekiplerin kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.

SULTANGAZİ'DE KAN DONDURAN OLAY: 17 YAŞINDAKI ÇOCUK, 21 YAŞINDAKİ GENCİ BAŞINDAN VURARAK ÖLDÜRDÜ

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kahvehanede 17 yaşındaki zanlı tarafından oyun esnasında tabancayla başından vurulan 21 yaşındaki genç adam hayatını kaybetti.

İstanbul Sultangazi'de kahvehanede tabancayla vurulan genç yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Cebeci Mahallesi'ndeki kahvehanede Ali Y. (21), oyun sırasında M.Y. (17) tarafından tabancayla başından vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ali Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ali Y'nin cesedi, savcı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cinayet zanlısı gözaltına alındı.

Etiketler spor kulübü istanbulspor silahlı saldırı
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