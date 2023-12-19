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İstanbulspor, Trabzonspor maçında sahadan çekildi

İstanbulspor, Trabzonspor maçında sahadan çekildi
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İstanbulspor yönetimi, Trabzonspor maçında takımı sahadan çekti. Takım, soyunma odasına gitti.

İstanbulspor yönetimi, Trabzonspor maçında takımı sahadan çekti. Maç 2-1 Trabzonspor üstünlüğüyle devam ederken karşılaşmanın 74. dakikasında İstanbulspor Başkanı takımını sahadan çekme kararı aldı.

 Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ve Trabzonspor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

  Konuk takım 11'de Trezeguet ile öne geçerken, ev sahibi takım 39'da Muammer Sarıkaya ile yanıt verdi. Trabzonspor, 68. dakikada Onuachu'nun golüyle öne geçti. Uzun süre VAR'da incelenen pozisyonun ardından gol kararı çıktı. İstanbulspor yönetimi ise gol öncesi faul olduğunu düşündüğü için takımı geri çekme kararı verdi.

Hakem Ali Şansalan ve yardımcıları soyunma odasına gitti.

"Bedeli her ne olursa olsun"

İstanbulspor  Kulübü Asbaşkanı Ömer Saral, yaşanan olaylarında ardından sosyal medya hesabından paylaşaımda bulundu.

Etiketler trabzonspor istanbulspor hakem saha
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