Oğuzhan Özyakup'a transfer yasağı
Soldado'nun ameliyat olması gerekiyor !
PFDK kararları belli oldu !
47 yıl sonra bir ilk ! Messi büyük şokta...
47 yıl sonra bir ilk ! Messi büyük şokta...
Galatasaray rotayı Hindistan'a çevirdi
Galatasaray rotayı Hindistan'a çevirdi
7 haftada 6 teknik direktör gitti !
7 haftada 6 teknik direktör gitti !
İtalyan futbolcu internetten kulüp buldu !
İtalyan futbolcu internetten kulüp buldu !
Igor Tudor Konyaspor'u yakın takipte !
Igor Tudor Konyaspor'u yakın takipte !
Xavi, Messi'nin en çok kızdığı şeyi açıkladı
Xavi, Messi'nin en çok kızdığı şeyi açıkladı
Son saniye golüyle Dünya Kupası'nı garantilediler !
Son saniye golüyle Dünya Kupası'nı garantilediler !
Yakın Doğu Süper Kupa’yı kıl payı kaçırdı
Yakın Doğu Süper Kupa’yı kıl payı kaçırdı
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 06 Ekim 2017 12:01

İşte Bucaspor'un yeni teknik direktörü

2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor Başkanı Ahmet Doğan, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.

İşte Bucaspor'un yeni teknik direktörü
A+ A-

İşte Başkan Doğan'ın açıklamalarından önemli satır başları:

İşte yeni teknik direktör!

"Dün teknik direktör Ahmet Yıldırım ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Yeni hocamız Mehmet Bulut oldu. Feyyaz Uçar ile anlaşmamız olmadı. Mehmet Bulut hocamız bugün göreve başlayacak"

Kerem Atakan Kesgin ayrılacak mı?

"Bucaspor altyapısından yetişen birbirinden değerli futbolcu kardeşlerimiz var. Kerem Atakan Kesgin de bunlardan birisi. Kerem Atakan'ı hem yurt içi hem de yurt dışından isteyen önemli takımlar var. Kerem Atakan'ı satmayı düşünmüyoruz. Atakan için bir bonservis ücreti belirlemedik"

Ajansspor

teknik direktör , bucaspor
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM