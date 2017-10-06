İşte Bucaspor'un yeni teknik direktörü

İşte Başkan Doğan'ın açıklamalarından önemli satır başları:



İşte yeni teknik direktör!



"Dün teknik direktör Ahmet Yıldırım ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Yeni hocamız Mehmet Bulut oldu. Feyyaz Uçar ile anlaşmamız olmadı. Mehmet Bulut hocamız bugün göreve başlayacak"



Kerem Atakan Kesgin ayrılacak mı?



"Bucaspor altyapısından yetişen birbirinden değerli futbolcu kardeşlerimiz var. Kerem Atakan Kesgin de bunlardan birisi. Kerem Atakan'ı hem yurt içi hem de yurt dışından isteyen önemli takımlar var. Kerem Atakan'ı satmayı düşünmüyoruz. Atakan için bir bonservis ücreti belirlemedik"



Ajansspor