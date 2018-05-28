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  4. 28 Mayıs 2018 12:42

İşte Burak Yılmaz’ın bonservis bedeli

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu son dönemlerde adı transfer dedikoduları ile sıkça gündeme gelen Burak Yılmaz için belirledikleri bonservis bedelinin 4.5 milyon Euro olduğunu söyledi.

İşte Burak Yılmaz’ın bonservis bedeli
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Bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, Burak’ın kulüpten ayrılmasının belirli şartlar oluşursa gerçekleşebileceğini kaydetti.  Ağaoğlu “Burak, Trabzonspor’un sözleşmeli futbolcusu ve takımın kamp kadrosundadır. Her futbolcunun bir değeri, ağırlığı vardır” dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Şartlar göz önünde bulundurulduğunda Burak Yılmaz’ın maliyeti doğal olarak yüksek olabilir. Asla ve asla ‘oyuncunun motivasyonu bu açıklamalardan dolayı bozuluyor’ yorumları çıkarılmamalı. 20 milyon TL kazanan oyuncunun morali mi bozulur? Bizim yönetim olarak Burak Yılmaz için belirlediğimiz bonservis bedeli 4.5 milyon euro’dur. Ayrıca 1 milyon euro da menajer ücreti bulunuyor”.

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