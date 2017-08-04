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  4. 04 Ağustos 2017 22:24

İşte Lens'in Beşiktaş'taki forma numarası

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, "Lens pazartesi günü takıma katılacak" sözlerinin ardından kaç numaralı formayı giyeceği merak konusuydu.

İşte Lens'in Beşiktaş'taki forma numarası
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Uzun süredir gündemde olan eski Fenerbahçeli oyuncu Jeremain Lens ile ilgili konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Lens için "Lens pazartesi günü takıma katılacak" dedi.

JEREMAIN LENS'İN FORMA NUMARASI

Jeremain Lens'in Beşiktaş'ta giyeceği forma numarası da belli oldu. Hollandalı futbolcu uğurlu sayısı 77'nin Gökhan Gönül'de olmasından dolayı bu numarayı tercih edemeyecek. 7 numaranın da Quaresma'yla özdeşleşmiş olması nedeniyle Lens gelecek sezon siyah-beyazlılarda 17 numaralı formayı terletecek.

Fikret Orman'dan Lens müjdesi !Fikret Orman'dan Lens müjdesi !

 

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