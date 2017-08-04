İşte Lens'in Beşiktaş'taki forma numarası

Uzun süredir gündemde olan eski Fenerbahçeli oyuncu Jeremain Lens ile ilgili konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Lens için "Lens pazartesi günü takıma katılacak" dedi.

JEREMAIN LENS'İN FORMA NUMARASI



Jeremain Lens'in Beşiktaş'ta giyeceği forma numarası da belli oldu. Hollandalı futbolcu uğurlu sayısı 77'nin Gökhan Gönül'de olmasından dolayı bu numarayı tercih edemeyecek. 7 numaranın da Quaresma'yla özdeşleşmiş olması nedeniyle Lens gelecek sezon siyah-beyazlılarda 17 numaralı formayı terletecek.

Fikret Orman'dan Lens müjdesi !