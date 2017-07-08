Aubameyang Milan'a transfer oluyor

Tianjin Quanjian'ın 75 milyon euroluk teklifine karşın Çin'e gitmek istemeyen Aubameyang ile Milan ilk temasa geçti.

12 MİLYON MAAŞ İSTİYOR

Sky Sport Italia'nın haberine göre; Dortmund'dan ayrılmaya sıcak bakan Gabonlu forvet, Milan'dan 12 milyon euro yıllık maaş talebinde bulundu.

Haberde; Milan'ın Aubameyang'a 8 milyon euroluk teklifte bulunduğu ve Dortmund ile anlaşmaya da yakın olduğu kaydedildi.

DORTMUND'DAN AUBA AÇIKLAMASI

Borussia Dortmund'un sportif direktörü Michael Zorc, "Şu an için Aubameyang'ın kaldığını düşünüyoruz. Onunla diyaloğa açığız ancak belirli bir süre bekleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Bonservis bedeli olarak 70 milyon euro belirlenen Aubameyang, geçtiğimiz sezon 46 maçta 40 gol attı.