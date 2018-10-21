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  5. 21 Ekim 2018 16:56

Empoli puanı Salih Uçan'la kurtardı !

Empoli'de forma giyen Salih Uçan, Frosinone maçında attığı golle takımına 1 puan kazandırdı.

Empoli puanı Salih Uçan'la kurtardı !
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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Empoli'ye 1 yıllığına kiraladığı Salih Uçan, yeni takımındaki ilk golünü Serie A'nın 9. haftasında attı.

Kendisi gibi küme düşme hattında bulunan Frosinone'ye konuk olan Empoli, karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle ayrılırken 1 puanı Salih'in 79'da attığı golle kurtardı.

Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken topa gelişine vuran 24 yaşındaki milli futbolcu, böylece bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Empoli'nin diğer gollerini Miha Zajc (32') ve Matias Silvestre (48') atarken Frosinone'nin sayıları ise Matias Silvestre (8' kendi kalesine) ve Daniel Ciofani'den (54' ve 63') geldi.

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