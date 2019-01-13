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  5. 13 Ocak 2019 20:27

Gattuso'dan Hakan Çalhanoğlu açıklaması: Satılık değil

Milan'dan ayrılabileceği yönünde iddialar çıkan Hakan Çalhanoğlu için İtalyan kulübünden açıklama geldi. Gattuso, Hakan Çalhanoğlu için Satılık değil dedi.

Gattuso'dan Hakan Çalhanoğlu açıklaması: Satılık değil
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Milan Teknik Direktörü Gattuso, Hakan Çalhanoğlu'nun satılık olmadığını söyledi.

Transfer söylentilerinin sorulması üzerine Gattuso, ''Hakan Çalhanoğlu ile ilgili çok fazla şey duyuyorum. Hakan benim için önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor. Satılık değil. Yönetimden de bana Hakan'ın satılması gerektiği yönünde bir bilgi gelmedi. Birlikte devam ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

Bu sezon Milan formasıyla 23 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu'nun İtalyan kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi devam ediyor.

"BANA KALSA HIGUAIN'İ ELLERİMLE BESLERİM"
Bu arada Gonzalo Higuain hakkında da konuşan Gattuso, "Higuain ile iyi bir ilişkimiz var. Her şeyi konuşuyoruz. Birbirimize karşı dürüstüz. Futbolcu olarak bazen zor kararlar vermeniz gerekebiliyor. Bu kararlar karşısında onları ikna etmeniz zorlaşıyor. Higuain için de durum bu... Şu an Milan'ın oyuncusu ama yarın ne olur bilmiyorum. Bana kalsa onu evimde tutarım, ellerimle beslerim" ifadelerini kullandı. Kaynak: Sporx

Gennaro Gattuso , Hakan Çalhanoğlu
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