  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. İtalya Ligi
  5. 02 Eylül 2019 20:58

Lukaku'dan ırkçılık tepkisi: Herkes ayrımcılığa karşı birleşmeli

Inter'in Belçikalı santrforu Romelu Lukaku, Cagliari deplasmanında maruz kaldığı ırkçı tezahüratlara ilişkin, herkesin ayrımcılığın her türlü haline karşı birleşmesi ve futbolu temiz tutması gerektiğini belirtti.

Lukaku'dan ırkçılık tepkisi: Herkes ayrımcılığa karşı birleşmeli
A+ A-

Serie A’nın 2. haftasında dün akşam Cagliari’ye konuk olan Inter'de, 72. dakikada penaltıdan 2-1'lik galibiyeti getiren golü atan Lukaku’ya yönelik yapılan "Buu, Buu" şeklindeki ırkçı tezahüratlara, Belçikalı oyuncu, sosyal paylaşım sitesi Instagram’daki hesabından yaptığı yazılı bir açıklama ile tepki gösterdi.

Lukaku, "Son aylarda pek çok oyuncu ırk istismarından acı çekti. Ben de dün… Futbol, herkes tarafından zevk alınacak bir oyundur ve biz kesinlikle ayrımcılığın hiçbir halini kabul etmemeliyiz. Dünya genelindeki bütün futbol federasyonlarının, ayrımcılığın her türlü haline karşı harekete geçmesini umuyorum" ifadelerini kullandı.

Lukaku, sosyal medya platformlarının futbol kulüpleriyle daha iyi çalışması gerektiğini çünkü her gün ten rengi farklı olan insanların yaptığı paylaşımların altına en az bir ırkçı yorum yapıldığına dikkati çekerek, bunu yıllardır dile getirdiklerini ancak bir eyleme geçilmediğini belirtti.

Romelu Lukaku, şunları kaydetti:

"2019’dayız ve ileri gideceğimize, geriye gitmeye devam ediyoruz. Bence oyuncular olarak bizim birleşmemiz ve bu konuda bir açıklama yaparak, bu oyunu herkes için temiz ve zevkli şekilde muhafaza etmemiz gerekiyor."

Bu arada, Cagliari Kulübü de dünkü maçta Lukaku'ya yönelik yaşananlarla ilgili bir açıklama yaptı. Kırmızı-mavili ekibin açıklamasında, kulübün, taraftarlarına yönelik çirkin ve saçma klişeleri kesinlikle reddettiği belirtilirken, Lukaku’ya ise tam destek verildi.

inter , romelu lukaku
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM