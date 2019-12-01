Mert Müldür'ün menajerinden transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Yaz aylarında 5 milyon euro bonservis bedeliyle Rapid Wien'den Serie A ekiplerinden Sassuolo'ya transfer olan ancak fazla forma şansı bulamayan milli oyuncu Mert Müldür'ün menajeri Max Hagmayr, yaz aylarında Beşiktaş ve Fenerbahçe'den de teklif aldıklarını söyledi.

İtalyan basınına konuşan Hagmayr, "Geçen yaz Mert Müldür ile ilgilenen çok takım vardı. Werder Bremen, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Udinese bu takımlardan sadece bazılarıydı. Şu anda onun en büyük amacı, Sassuolo için önemli bir oyuncu olmak ve İtalyan futbolunda başarılı olmak" ifadelerini kullandı.

Mert Müldür'ün idolünün Cristiano Ronaldo olduğunu da söyleyen menajer, 20 yaşındaki oyuncunun zamanla daha çok süre alacağını belirtti.

1999 doğumlu sağ bek, Serie A'da 6 maçta 310 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı.

MERT MÜLDÜR KİMDİR?

3 Nisan 1999’da Avusturya’nın Viyana şehrinde dünyaya gelen Mert, stoper ve ön libero mevkilerinde forma giyiyor. Futbola AKA Rapid Wien altyapısında başlayan ve kademe kademe üst yaş kategorilerine yükselen genç oyuncu bu yaz itibarıyla Rapid Wien A takımına yükselme başarısını gösterdi. İki ayağını da kullanabilen Mert Müldür Wien formasıyla 43 maça çıktı.

MERİH JUVENTUS'A, MERT SASSUOLO'YA

Sergilediği performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini 1.88 boyundaki Mert Müldür, bu sezon başı 5 milyon euroya Merih Demiral'ı Juventus'a satan Sassuolo'ya transfer oldu. Merih'in yerine takıma dahil edilen genç oyuncu için Çizme ekibi 5 milyon euro bonservis ödedi. Serie A'da 6 maça çıkan Mert, 6 maçta forma giydi.

