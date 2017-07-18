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  5. 18 Temmuz 2017 22:28

Nantes Premier League’den orta saha alıyor

Sergio Conceicao’nun Porto’ya gitmesinin ardından teknik direktörlük görevine Claudio Ranieri’yi getiren Nantes kulübü, transfer için rotayı Premier League’e çevirdi.

Nantes Premier League’den orta saha alıyor
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Geçtiğimiz sezon başında Leicester City’ye transfer olan 25 yaşındaki defansif orta saha Nampalys Mendy, Fransa’ya geri dönüş yolunda.

Leicester’da geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle sezonun ilk bölümünde oynayamayan Mendy, iyileşme sürecindeyken kendisini transfer eden Ranieri kovulunca, tecrübeli teknik adamla çalışamamıştı.

Premier League’de sadece 4 maça 11’de başlayabilen Mendy’nin yüksek maaşı Nantes için sorun olsa da, Atlantik kulübü bu problemi kiralama formülü ile çözmeyi planlıyor.

Basına demeç veren başkan Waldemar Kita, “Mendy ile ilgilendiğimiz gerçek. Onun dışında ikinci bir 6 numara daha almak istiyoruz. Hedefimizde William Vainqueur var. Zor olsa da bu transferi gerçekleştirme niyetindeyiz” dedi.

nantes , ranieri
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