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  5. 25 Ağustos 2019 23:51

Roma 3 - 3 Genoa

Serie A'nın ilk hafta maçında milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in 1 gol attığı maçta Roma sahasında Genoa ile 3-3 berabere kaldı. Bu arada Roma'nin bir diğer golünü de transferde ismi Fenerbahçe ile anılan Kolarov kaydetti.

Roma 3 - 3 Genoa
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Serie A'nın ilk haftasında milli futbolcularımız Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği Roma evinde Genoa ile karşılaştı.

Maça fırtına gibi başlayan Cengiz Ünder, 6. dakikada attığı süper golle Roma'yı 1-0 öne geçirdi. 16'da Pinamonti beraberliği getirse de Roma, 30. dakikada bu kez Dzeko ile 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.

Dakikalar 43'ü gösterdiğinde Criscito penaltıdan attığı golle devrenin 2-2 bittiğini ilan eden isim oldu.

İkinci yarıya da hızlı başlayan taraf Roma oldu. 49'da Kolarov attığı golle maçta ev sahibi ekibi üçüncü kez öne geçirdi: 3-2.

Pes etmek bilmeyen Genoa, 70'te Kouame ile maçta yeniden eşitliği yakaladı ve durum 3-3 oldu.

Serie A'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Udinese 1 - 0 Milan
Cagliari 0 - 1 Brescia
Sampdoria 0 - 3 Lazio
SPAL 2 - 3 Atalanta
Torino 2 - 1 Sassuolo
Hellas Verona 1 - 1 Bologna

Cengiz Ünder , roma-genoa
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