Roma 3 - 3 Genoa

Serie A'nın ilk haftasında milli futbolcularımız Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği Roma evinde Genoa ile karşılaştı.

Maça fırtına gibi başlayan Cengiz Ünder, 6. dakikada attığı süper golle Roma'yı 1-0 öne geçirdi. 16'da Pinamonti beraberliği getirse de Roma, 30. dakikada bu kez Dzeko ile 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.

Dakikalar 43'ü gösterdiğinde Criscito penaltıdan attığı golle devrenin 2-2 bittiğini ilan eden isim oldu.

İkinci yarıya da hızlı başlayan taraf Roma oldu. 49'da Kolarov attığı golle maçta ev sahibi ekibi üçüncü kez öne geçirdi: 3-2.

Pes etmek bilmeyen Genoa, 70'te Kouame ile maçta yeniden eşitliği yakaladı ve durum 3-3 oldu.

Serie A'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Udinese 1 - 0 Milan

Cagliari 0 - 1 Brescia

Sampdoria 0 - 3 Lazio

SPAL 2 - 3 Atalanta

Torino 2 - 1 Sassuolo

Hellas Verona 1 - 1 Bologna

