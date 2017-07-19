Roma’dan Jemerson için 13 milyon euro

Monaco’da iyi bir sezon geçiren 24 yaşındaki stoper Jemerson’un Roma’ya transfer olacağı iddia edildi. France Football’da çıkan bir haberde, Antonio Rüdiger’i Chelsea’ye satmaya hazırlanan Roma yönetiminin, bu futbolcudan elde edeceği gelirle Brezilyalı Jemerson’u transfer edeceği yazıldı.

Monaco’ya 13 milyon euro’luk bir teklif hazırlayan Roma’nın, oyuncu ile henüz temasa geçmediği söyleniyor. Fransız kulübünün yöneticileri ise Jemerson’u satmaya sıcak bakmadıkları ve 13 milyonluk teklifi geri çevirecekleri iddia edildi. Brezilya Milli takımı ile kampta olan 24 yaşındaki stoperin geleceği şimdiden merak konusu oldu