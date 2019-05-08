İtalyan basınından Fenerbahçe için Hakan Çalhanoğlu iddiası

Spor Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren ve gelecek sezon için iddialı bir kadro kurma hedefinde olan Fenerbahçe için İtalya'dan flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. İtalyan basınından Calciomercato, geçen habere göre, Fenerbahçe adı Leicester City ve West Ham United'ın listesinde olan Hakan Çalhanoğlu'nu gelecek sezon için Türkiye'ye getirmek istediğini okuyucularına duyurdu.

Hakan Çalhanoğlu Milan formasıyla bu sezon Serie A'da 31 maça çıktı ve 2.477 dakika süre aldı. Hakan Çalhanoğlu 31 maçta 1 gol atarken, 6 asist yaptı. Milli futbolcu tüm kulvarlarda ise 41 maçta 2 gol atarken, 13 asist kaydetti.

HAKAN ÇALHANOĞLU KİMDİR?

Hakan Çalhanoğlu‬, 8 Şubat 1994 tarihinde Mannheim, Almanya'da dünyaya geldi. Futbola 2001 senesinde Alman ekip Waldhof Mannheim altyapısında başlayan Çalhanoğlu, 2009 senesinde Karlsruher altyapısına geçti. Burada yeterince tecrübe kazandığı anlaşıltıktan sonra da, ilk profesyonel sözleşmesini 2011 senesinde aynı takımla imzaladı. 2011-12 sezonunun Kasım ayında ilk kez ilk on birde maça çıkan Çalhanoğlu, 2011-13 yılları arasında forma giydiği 50 maçta sergilediği oyunla 2013 senesinde Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Hamburg'a transfer oldu.

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Burada bir sezon geçiren Çalhanoğlu 32 maçta forma şansı buldu ve 11 golle takımına katkı sağladı. 2014 senesinde Alman devi Bayer Leverkusen'e yıllık 3 milyon euro ve bonservis bedeli 14.6 milyon euro karşılığında transfer oldu. Bayer Leverkusen formasıyla ilk golünü UEFA Şampiyonlar Ligi play off mücadelesinde takımının Kopenhag karşısında 4-0 kazandığı maçta kaydetti.

2014-17 yılları arasında toplam 79 maçta forma şansı buldu ve 17 kez rakip ağları havalandırdı. Özellikle kullandığı frikiklerle adından sıkça bahsettiren Hakan Çalhanoğlu, 2017 senesinde yıllık 2.5 Milyon Euro karşılığında İtalyan devi Milan'a transfer oldu.

Hakan Çalhanoğlu, Almanya doğumlu olmasına rağmen Türk Milli Takımı'nda forma giymeyi tercih etti. Milli Takım kariyerine 2010 senesinde U-16 takımıyla başlayan Çalhanoğlu, 2013 senesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı kadrosuna çağrıldı. Halen Milan ve Türkiye A Milli Futbol Takımı formalarını giymektedir.



