Joao Pereira'nın ayak tarak kemiğinin kırıldığı açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelen Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor.

Karşılaşmanın 44. dakikasında sakatlanan ve yerini Abdülkadir Parmak'a bırakan Joao Pereira'nın sol ayak tarak kemiğinde kırık olduğu açıklandı.

Bordo - Mavili ekibin başkanı Ahmet Ağaoğlu karşılaşmadan sonra yaptığı açıklamada, "Pereira'nın sol ayak tarak kemiğinde kırık var. Yaşananları sadece ben değil milyonlar izledi. Sporcu sağlığı önemli derken sadece kafa kafaya çarpışanlar değil kurallar da önemlidir ve biz ciddi bir hasar aldık." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trabzonspor'da sakatlığı bulunan oyuncular kervanına Sosa ve sezonu kapatan Onazi'den sonra Joao Pereira da katıldı.

6-8 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Kulübün sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, Medipol Başakşehir maçında darbeye bağlı olarak sakatlanarak oyundan çıkan bordo mavili futbolcu Joao Pereira'nın sağlık durumuyla ilgili internet sitesi üzerinden açıklamalarda bulundu.

Oyuncunun sol ayak 3'üncü tarak kemiğinde kırık tespit edildiğini belirten Güven, "Pereira'nın oyundan çıkmasının ardından, önce soyunma odasında muayenesi yapıldı, ardından hastanede filmi çekildi ve darbeye bağlı sol ayak 3'üncü tarak kemiğinde kırık tespit edildi. Futbolcumuz 6-8 hafta arası sahalardan uzak kalacaktır" dedi.