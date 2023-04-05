Jorge Jesus o not ile Ali Koç'u paylaştı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1-0 öne geçtiği maçta Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Başkan Ali Koç'un da olduğu bir paylaşımda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'a sahasında 4-2 mağlup olan ve yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus, sosyal medya hesabı Instagram'dan Ali Koç'un olduğu bir paylaşımda bulundu.

“BAŞKANIMIZDAN ANTRENMANIMIZA ZIYARET”

Jorge Jesus’un paylaşımında, “Başkanımızdan antrenmanımıza ziyaret” ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere, Başkan ALi Koç ile Jorge Jesus'un, alınan Beşiktaş mağlubiyeti sonrası bir araya geldiği, Jesus'un da Koç'a, "Seneye yokum" dediği iddia edilmişti.

Öte yandan Portekizli teknik adamın, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'nin başında görevine devam edeceği belirtildi.