Kartal Avrupa'da da mağlup! Şok skor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki ilk maçında Slovan Bratislava ile deplasmanda karşılaştı.

Tehelne Pole'da oynanan mücadelede Beşiktaş, Karius'un büyük hatası sonrası Sporar'ın 14. dakikadaki golüyle 1-0 geri düştü. Oyunda dengeyi sağlayan Beşiktaş, Adem Ljajic'in yere düşmesiyle penaltı kazandı. 29. dakikada topun başına geçen Ljajic, skoru 1-1'e getirdi. İlk yarının son dakikasında N'Koudou'nun ortasında Bozhikov, topu kendi ağlarına gönderdi ve ilk yarı, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

DIABY'DEN ÇOK ÖZEL RÖPORTAJ

İkinci yarıda dengeli bir oyun oynanırken, Bratislava, skoru dengeyi getirmeyi başardı. İlk golün sahibi Sporar, 58. dakikada skoru 2-2'ye getirdi.

Bu golden sonra Beşiktaş, oyunu Bratislava sahasına yıktı ancak galibiyet golünü kaydetmeyi başaramadı. Uzatma dakikalarında ise Slovan Bratislava üst üste 2 gol buldu. 90+3'te Marin Ljubicic, 90+5'te ise Mohammed Rhasalla sahneye çıkarak Bratislava'yı 4-2 öne geçirdi ve mücadele bu skorla sona erdi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçından puansız ayrılırken, kötü gidişatını sürdürdü. Gruptaki diğer maçta Braga, deplasmanda Wolverhampton'ı 1-0 yenerek liderliğe yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Medvedev'in sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında uygun durumda topla buluşan Sporar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

14. dakikada Beşiktaş kalecisi Karius'un büyük hatası sonrası 1-0 geride düştü. Slovan Bratislava kalecisi Greif'in uzun degajında kalesini terk ederek ceza alanı dışına çıkan Karius'un kafayla uzaklaştırmak istediği top sağ taraftan ceza sahasına giren Sporar'ın önünde kaldı. Bu futbolcu, yerden yaptığı düzgün vuruşla topu boş ağlara gönderdi.

20. dakikada ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Sporar, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kalesini terk eden Karius'un ceza yayı içindeki müdahalesiyle top kornere gitti.

28. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahasında Ljajic, De Kamps'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kristo Tohver penaltı noktasını işaret etti. 29. dakikada penaltı atışını kullanan Ljajic, meşin yuvarlağı ağlara yollayarak skoru eşitledi: 1-1

45. dakikada soldan ceza sahasına giren Sporar'ın şutunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

45+1. dakikada Beşiktaş öne geçti. N'Koudou'nun soldan yaptığı ortada, kale sahası önünde Bozhikov'un ters vuruşunda top Slovan Bratislava ağlarına gitti: 1-2

Beşiktaş, müsabakanın ilk yarısını 2-1 önde bitirdi.

İKİNCİ YARI

54. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Diaby’nin şutundan meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

58. dakikada Holman’ın pasında savunmanın müdahale edemediği topla buluşan Sporar ceza sahası sağ çaprazdan şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

63. dakikada sol kanattan hızla ceza sahasına giren Mohammed Khadfi’nin vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.

75. dakikada Marco’nun savunmanın arkasına attığı topla buluşan Drazic’in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutu Karius’dan döndü.

81. dakikada sol kanattan Ljajic’in köşe atışında Atiba’nın kafa vuruşunu savunma çizgiden çıkardı.

90+3. dakikada sağ kanattan Holman'ın kullandığı köşe atışında arka direkte bomboş durumda Ljubicic topu filelere yolladı. 3-2

90+5. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Khadfi'nin şık vuruşunda top ağlarla buluştu. 4-2

Stat: Tehelne Pole

Hakemler: Kristo Tohver xx, Silver Koiv xx, Aron Hrsing xx

Slovan Bratislava: Greif xx, Bozhikov xx, Medvedev xx, Vernon De Marco xx, Abena xx, Holman xx, Joeri De Kamps xx (Ljubicic dk. 82 xx), Rabiu xx (Bajric dk. 89 ?), Drazic xx (Daniel dk. 77 x), Khadfi xx, Sporar xxx

Beşiktaş: Karius x, Victor Ruiz x (Atiba dk. 74 x), Douglas x, Vida x, Rebocho x, Diaby x (Lens dk. 79 ?), Elneny x, Kevin N'Koudou x (Güven Yalçın dk. 82 ?), Ljajic xx, Dorukhan Toköz x, Umut Nayir x

Goller: Sporar (dk. 15 ve 58), Ljubicic (dk. 90+3), Khadfi (dk. 90+5) (Slovan Bratislava), Ljajic (dk. 29 pen.), Bozhikov (k.k.) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Victor Ruiz, Ljajic (Beşiktaş), Joeri De Kamps, Ljubicic (Slovan Bratislava)

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk hafta maçında Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibine konuk olan Beşiktaş, son karşılaşmasına göre kadroda 3 değişiklikle sahada yer aldı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep'e 3-2 yenildikleri karşılaşmada görev alan futbolculardan Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Güven Yalçın'ı yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, Slovan Bratislava müsabakasında bu futbolcuların yerlerine Douglas, Pedro Rebocho ve Umut Nayir'e forma verdi.

Siyah-beyazlı ekip maça Loris Karius, Douglas, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Pedro Rebocho, Mohamed Elneny, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Abdoulay Diaby, Georges-Kevin N'Koudou ve Umut Nayir ile başladı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Güven Yalçın'ın yanı sıra Utku Yuvakuran, Atiba Hutchinson, Necip Uysal ile Jeremain Lens oturdu.

AVCI'NIN BEŞİKTAŞ'TAKİ İLK AVRUPA MAÇI

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, siyah-beyazlı takımın başında Avrupa kupalarındaki ilk maçına çıktı.

Sezon başında göreve getirilen tecrübeli çalıştırıcı, yeni takımıyla Avrupa arenasındaki ilk sınavını Slovan Bratislava karşısında verdi.

Abdullah Avcı, eski takımı Medipol Başakşehir'in başında 18 Avrupa kupası müsabakasında görev almıştı.

EV SAHİBİ TAKIM SEYİRCİSİZ OYNADI

Seyircisiz oynama cezası nedeniyle Slovan Bratislava'nın taraftarları karşılaşmada yer almadı.

UEFA'nın kararı doğrultusunda ev sahibi takımın 14 yaş altındaki çocuk taraftarları müsabakayı statta izledi. Beşiktaşlı futbolcular, maçtan önce tribünlerdeki yerlerini alan çocuklara çiçek verdi.

Beşiktaş'ın az sayıdaki taraftarı da karşılaşmayı statta takip etti.

