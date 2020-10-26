Kartal rahat bir nefes aldı! Denizlispor 2-3 Beşiktaş

Lige istediği gibi başlayamayan Beşiktaş geçen haftayı da bay geçmişti. Beşiktaş ligin 6. haftasında konuk olduğu Denizlispor deplasmanında 3-2 galibiyetle ayrıldı. Denizlispor - Beşiktaş maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

DENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

1' İlk düdük geldi ve mücadeşe başladı...

6' Beşiktaş'ta N'Sakala'nın sol kanattan yaptığı ortası kaleci Pantilimon'da kaldı.

10' Beşiktaş'ta N'Sakala'nın sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Bakalorz uzaklaştırdı.



12' BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ! Aboubakar'ın ara pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Atiba'nın vuruşu ağları havalandırdı.

15' Denizlispor'da Rodallega'nın ceza yayı üzerinden çektiği şutunu kaleci Ersin çeldi.

20' Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşu Denizlispor savunması uzaklaştırdı.

25' Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşuna arka direkte Larin yükseldi ama iyi bir kafa vuruşu yapamadı.

25' N'Sakala'nın sol kanattan içeri çevirdiği topa ceza sahasında Aboubakar gelişine vurdu, şutu üstten dışarı çıktı.

26' Denizlispor'da Marvin Bakalorz, Cyle Larin'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

30' Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşuna arka direkte Vida kafayı vurdu, şutu üstten dışarı gitti.

36' PENALTI! Oğuz Yılmaz, ceza sahası içinde Atiba Hutchinson'ın şutunu eliyle kesti. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

38' BEŞİKTAŞ FARKI İKİYE ÇIKARDI! Topun başına geçen Aboubakar ağları havalandırdı.

39' Siyah-beyazlı formayla son golünü Mayıs 2017'de kaydeden Aboubakar, böylece üç buçuk yıl sonra Beşiktaş forması altında gol sevinci yaşadı.



42' Beşiktaş'ta Ghezzal'ın ceza sahası dışından çektiği şutu üstten dışarı çıktı.

44' İlk yarının sonuna en az dört dakika uzatma ilave edildi.

DEVRE ARASI: Ve ilk yarı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız.

47' BEŞİKTAŞ'TAN ÜÇÜNCÜ GOL! Rosier'in sağ kanattan uzak direğe doğru yaptığı ortasına Larin dokundu ve topu ağlarla buluşturdu.

53' Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunu Denizlispor savunması uzaklaştırdı.

55' Beşiktaş'ta Ghezzal'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutu üstten dışarı gitti.

57' Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Hugo Rodallega'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

59' Varela'nın kullandığı serbest vuruş doğrudan auta çıktı.

62' Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşuna arka direkte Aboubakar vurdu, şutu savunmadan geri döndü.

65' Beşiktaş'ta Aboubakar'ın savunma arkasına yolladığı pasına hareketlenen Atiba'dan önce savunmada kademeye giren Özer tehlikeyi uzaklaştırdı.

67' BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ! VAR incelemesinin ardından Josef de Souza, Varela'ya faulü nedeniyle kırmızı kart gördü!

72' Beşiktaş bir kişi eksik kaldıktan sonra takım halinde topun arkasına geçmeye başladı.

76' DENİZLİSPOR FARKI İKİYE İNDİRDİ! Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Mesanovic'in vuruşu ağları havalandırdı.

77' Beşiktaş yediği golle ligdeki beşinci maçında da kalesinde gol görmüş oldu. Şu ana dek ligdeki bütün maçlarında kalesinde gol gören tek takım Beşiktaş.

81' Denizlispor'da Özer, ceza sahasında N'Sakala ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı ama maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

88' Denizlispor'da Varela'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

89' Maçın sonuna en az yedi dakika uzatma ilave edildi.

94' DENİZLİSPOR FARKI BİRE İNDİRDİ! Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Sacko'nun vuruşu kaleci Ersin'in bacaklarının arasından ağları havalandırdı.

MAÇ SONUCU: Denizlispor 2-3 Beşiktaş

JOSEF DE SOUZA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşan Beşiktaş'ta Josef de Souza VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.

Brezilyalı oyuncu, 3-0 önde oldukları 66. dakikada orta sahada rakibi Varela'nın baldırına doğru bir hareket yaptı ve Portekizli oyuncu yerde kaldı.

Yapılan tedavinin ardından VAR odasından maçın hakemi Alper Ulusoy'a izleme önerisi geldi ve Ulusoy da yaptığı izlemenin ardından kırmızı kartını çıkardı.

Beşiktaş'ta bu sezon kırmızı kart gören ilk oyuncu olan Josef de Souza, kararın ardından oldukça sinirlendi ve elindeki şişeyi yere fırlatarak hakemlere itirazlarda bulundu.

Josef de Souza, Süper Lig'deki son kırmızı kartını, Fenerbahçe formasıyla 2017 yılında Beşiktaş'a karşı görmüştü.

DENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ DETAYLARI

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Çağlar Uyarcan, İlker Takpak

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Özer Özdemir, Subotic, Mustafa Yumlu (Dk. 9 Oğuz Yılmaz) Lopes, Mesanovic, Bakalorz, Recep Niyaz, Sagal, Varela, Rodallega

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, De Souza, Dorukhan Toköz, Ghezzal, Hutchinson, Larin, Aboubakar

Goller: Dk. 13 Hutchinson, Dk. 39 Aboubakar (Penaltıdan) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 24 Dorukhan Toköz, Dk. 35 Rosier (Beşiktaş), Dk. 27 Bakalorz, Dk. 35 Oğuz Yılmaz (Yukatel Denizlispor)