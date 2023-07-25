Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'dan istifa açıklaması

Yeni sezon öncesi transfer yasağını kaldıramayan Kayserispor'da, teknik direktör Çağdaş Atan’ın istifa ettiği yönünde çıkan haberlere yanıt verdi.

Son 2 sezondur transfer yasağı bulunan Kayserispor’da, teknik direktör Çağdaş Atan’ın istifa ettiği yönünde sosyal medyada çıkan bazı haberler sonrası basın sözcüsü Samet Koç yazılı açıklama yaparak söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.



"BU KULÜP BİZE YÜK DEĞİL"

Basın sözcüsü Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hocamız sabah idmanını tamamlamış ve daha alnındaki ter kurumadan teknik çalışmalarına devam etmektedir. Hocamızın istifa ettiği yöndeki haberlerin camiamızı yıprattığını belirtmek isterim. Kimsenin bu habere sevineceğini düşünmüyorum. Ancak kaçınılmaz sona yaklaştığımızı da hatırlatırım. Hepimizi üzecek bu gelişme yaşanmadan önce kulübümüze sahip çıkalım. Mahkeme kadıya mülk değil, bu kulüp bize yük değil..! Seve seve hizmet ediyoruz, mesaimizin çoğunu burada harcıyoruz. Ama verdiğimiz sözlerinde arkasındayız. Transfer yapılmadan başlanacak sezonda yönetim olarak devam etmeyeceğimizi Ali Çamlı basın önünde defalarca tekrar etmiştir." dedi.

"İLK MAÇIMIZA KADAR BEKLEYECEĞİM"

Teknik direktör Çağdaş Atan da istifa etmediğini açıkladı ve sosyal medyada şu ifadeleri kullandı;

"Kayserispor’umuzun değerli taraftarına: İstifa etmedim. Tek gündemimiz elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde hazırlamak ve transfer tahtasının açılması olmalı. Yönetimimizin bana verdiği söze güveniyor ve sezonun ilk gününe transferlerin yetişmesini bekliyorum. Geç kaldığımız için üzgünüm. Fakat ilk maçımıza kadar bekleyeceğim."