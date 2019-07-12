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  4. 12 Temmuz 2019 13:56

Kayserispor'da Fernando Boldrin kampa katıldı

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Fernando Boldrin, kamp çalışmalarına katılmak üzere Kayseri'ye geldi.

Kayserispor'da Fernando Boldrin kampa katıldı
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İM Kayserispor, yeni sezon öncesi hem idmanlarına hem de transfer çalışmalarına devam ediyor. Geçen sezon Çaykur Rizespor’a kiralık olarak gönderilen Boldrin, Kayseri’ye gelerek kampa katıldı. Rizespor’da geçen sezon 30 maçta görev alıp 4 gol, 8 asistlik performans sergileyen Boldrin, Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın raporu doğrultusunda takımda kalacak.

Sarı-kırmızılılarla birlikte çalışmalara başlayan başarılı futbolcunun oldukça keyifli ve mutlu olduğu gözlendi. Brezilyalı oyuncunun Kayserispor ile 31 Mayıs 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kayserispor , İstikbal Mobilya , Fernando Boldrin
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