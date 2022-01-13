Konyaspor'dan yürek yakan Ahmet Çalık paylaşımı
Konyaspor, trafik kazasında vefat eden futbolcusu Ahmet Çalık için bir video paylaşımında bulundu.
Konyasporlu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesinin şoku devam ediyor. 27 yaşındaki futbolcu için Türkiye ve dünyadan taziye mesajları gelmeye devam ederken, Konyaspor yaptığı yeni paylaşımla herkesi gözyaşlarına boğdu.
KONYASPOR'DAN AHMET ÇALIK PAYLAŞIMI
Sezen Aksu'dan "Doymadım, doyamadım" şarkısının arka planda olduğu videoda kamera kulüp kapısında giriyor ve Ahmet Çalık'ın soyunma odasındaki köşesine gidiyor. Konyaspor'un "Doymadım... Doyamadım" notuyla paylaştığı videoya binlerce yorum gelirken, izleyenler 27 yaşındaki futbolcunun hayatını kaybetmesinden dolayı duydukları büyük üzüntüyü belirtti.
Doymadım… Doyamadım… #AhmetÇalık pic.twitter.com/ivTTbuWmSR— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) January 13, 2022
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