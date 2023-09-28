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Kulüp Başkanı, trafik kazasında hayatını kaybetti

Kulüp Başkanı, trafik kazasında hayatını kaybetti
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Görelespor Kulübü Başkanı Engin C., geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Görelespor’un Kulüp Başkanı Engin C., İstanbul’dan Giresun’a gelirken 61 AFE ... plakalı aracıyla Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde bariyerlere çarparak geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Engin C. ile birlikte araçta bulunan Akın Ege ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ege’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Etiketler Görelespor Kulüp Görelespor başkan
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