Kulüp Başkanı, trafik kazasında hayatını kaybetti
Görelespor Kulübü Başkanı Engin C., geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Görelespor’un Kulüp Başkanı Engin C., İstanbul’dan Giresun’a gelirken 61 AFE ... plakalı aracıyla Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde bariyerlere çarparak geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Engin C. ile birlikte araçta bulunan Akın Ege ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ege’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol