Lazio taraftar grubundan skandal paylaşım

İtalya Serie A takımlarından Lazio’nun ırkçı taraftar grubu Irriducibilis (Boyun eğmez), kadınları hedef alan skandal bir kampanya başlattı. Grup, Roma Olimpiyat Stadyumu’nda kadın taraftarların ön sıralarda oturmamasını istedi. BBC Türkçe’de yer alan habere göre, elden ele dolaşan broşürde gruba üye taraftarlar, Roma Olimpiyat Stadı’nın kutsal bölgesi saydıkları Curva Nord kısmının ilk 10 sırasında kadın izleyicilere yer verilmemesini talep etti.

Yeni sezon başlamadan ortaya çıkan mektupta, “Kadınların, eşlerin ve kız arkadaşların” bu sıralara oturmaması gerektiği belirtilerek, “Romantik bir gün geçirmek için maça gelenlerin stadyumun başka yerlerine gitmesi” gerektiği belirtildi. Lazio’nun fanatik taraftar grubu daha önce de şiddet, ırkçılık ve Yahudi karşıtlığı kapsamına giren davranışlar sergilemişti.

Irriducibilis grubu, daha önce ezeli rakipleri Roma’nın taraftarlarına “Hakaret” amacıyla Yahudi Soykırımı’nın simge isimlerinden Anne Frank’ın fotoğrafını kullanması büyük tepki çekmişti.