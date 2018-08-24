Leipzig'den Tolgay Arslan'a kanca !

Beşiktaş’ta Tolgay Arslan konusunda yeniden hareketli saatler yaşanabilir. Habartürk gazetesinin haberine göre, Siyah-Beyazlı takımın orta sahasının önemli parçası olan Tolgay için daha önce Bundesliga’dan Stuttgart ve Wolfsburg devreye girmiş ancak bir sonuç alınamamıştı.

Son gelişmelere göre; şimdi de Leipzig’in Siyah-Beyazlı oyuncunun peşinde olduğu ortaya çıktı.

Alman yetkilileri, 8 milyon euro bedeli gözden çıkardığı Tolgay için Beşiktaş yöneticileri ile masaya oturma kararı alırken transfer döneminin kapanmasına az bir süre kaldığı için işi hemen bitirmek istiyor. Başkan Fikret Orman’ın da Tolgay için gelecek teklife sıcak baktığı ancak 10 milyon euro gibi bir rakam düşündüğü belirtildi.

İki kulübün yapacağı görüşmenin ardından fiyat konusunda orta yolu bulacakları mali yönden sıkıntılı bir dönemde olan Siyah-Beyazlıların, görüşmeleri çok uzatmadan Tolgay’ı satmaya razı olacakları kaydedildi.