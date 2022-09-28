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Lig tarihinde ilk kez kadın hakem düdük çalacak

Lig tarihinde ilk kez kadın hakem düdük çalacak

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 8. haftasındaki Sassuolo-Salernitana maçında lig tarihinde ilk kez kadın bir hakem düdük çalacak.

İtalya Serie A'nın 8. haftasındaki Sassuolo-Salernitana maçını Maria Sole Ferrieri Caputi yönetecek.

Hakem Atama Kurulu'ndan yapılan açıklamada, ligin 8. haftasında düdük çalacak hakemler kamuoyuna duyuruldu.

31 yaşındaki orta hakem Maria Sole Ferrieri Caputi, Sassuolo'nun Salernitana'yı Mapei Stadı'nda ağırlayacağı maça atandı. Böylece, Serie A tarihinde bu hafta sonu bir ilk yaşanacak ve Caputi, birinci ligde müsabaka yöneten ilk kadın hakem olacak.

Caputi, sezon başında Serie A'da maç yönetebilecek hakemler listesine alınmıştı.

İtalyan spor basını da Caputi'nin Sassuolo-Salernitana karşılaşmasına atanmasını "tarihi gelişme" olarak duyurdu.

Etiketler hakem düdük kadın hakem
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