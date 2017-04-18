Lionel Carole paylaşılamıyor

Kısa sürede Galatasaray'da kendisini ispat eden ve Fransız takımlarının dikkatini çeken Lionel Carole, yönetimin iştahını kabartıyor. Lyon, Nice ve Marsilya gibi takımların radarına giren yıldız oyuncu için 5-6 milyon Euro arasında bir rakam bekleyen yönetim, gelecek ilk teklifi kabul edecek. Carole 2 sene önce 1.5 milyon Euro'ya Troyes'dan alınmıştı.

LAZAROV’DAN GALATASARAY İTİRAFI

Ülkemizde 2000-07 yılları arasında forma giyen Bulgar golcü Zdravko Lazarov, o dönemde Galatasarayın kendisini istediğini itiraf etti:

“Kariyerimi etkileyen en büyük şeylerden biri Gaziantepspor forması giyerken, başkanın Galatasaray'dan gelen teklifi reddetmesi oldu. O dönemde Galatasaray'ın antrenörü Rumen efsane Hagi'ydi. Gaziantepspor başkanıyla transferim için konuştuk ama o gitmemi engelledi. Beni çok istemişlerdi. Galatasaray, Avrupa'nın sayılı kulüplerinden biriydi.”