Lionel Messi'nin uçağında bomba paniği

Copa America sonrası özel uçağı ile İspanya'ya dönmek üzere olan Arjantinli futbolcu Messi'nin uçağı kalkmak üzereyken havalimanında bulunan bir şahsın üzerinde bomba olduğunu söylemesi üzerine uçak son anda kalkış yapmaktan vazgeçti.

Arjantin ile zafere ulaştığı Copa America'nın ardından İspanya'ya dönmeye hazırlanan Messi, korku dolu anlar yaşadı. Özel uçağı ile hareket edecekken havalimanında bir şahıs üzerinde bomba olduğunu söyledi. Bunun ardından tüm uçuşlar iptal edildi. Her yer boşaltıldı, Messi bekletildi.

KORKULAN OLMADI

Neyse ki korkulan olmadı ve Messi'nin uçuşu gerçekleşti. Arjantinli süper starın Barcelona ile kısa süre içinde yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.