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  4. Maç öncesi skandal! Dövüp videoya çektiler

Maç öncesi skandal! Dövüp videoya çektiler

Maç öncesi skandal! Dövüp videoya çektiler
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TFF 2. Lig'de mücadele eden Bursaspor ile İnegölspor arasında oynanan Bursa derbisi öncesi stada gelen İnegölsporlu taraftarlar stat çevresinde gördükleri bir Bursasporlu taraftarı darp edip o anları videoya alarak paylaştı.

TFF 2. Lig'de heyecan devam ediyor. Beyaz Grup'un 30. haftasında İnegölspor, Bursaspor'u konuk etti.

İki Bursa ekibinin mücadelesi öncesi stadyuma girmek için stadın olduğu yere gelen İnegölsporlu taraftarlar, yol üzerinde gördükleri bir Bursaspor taraftarına saldırdı.

Rakip takım taraftarına acımasızca saldıran İngölsporlular'ı bazı taraftarlar engellemek isterken, o anları kayıt altına alan bir taraftarın "Bursasporluların son hali... vur, vur. İnegöl burası" dediği duyuldu.

 

 

Etiketler bursaspor inegölspor derbi bursa derbisi dayak darp video
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