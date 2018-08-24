Maicon transferine zaman yetmedi !

Al Hilal kulübü Gomis’in ardından Galatasaray’ın Brezilyalı yıldızı Maicon’u da kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu.

A Bola’nın haberine göre; transfer bitimine 1 saat kala yapılan Maicon hamlesi Suudi Arabistan’da transfer döneminin kapanmasından önce evrakların yetişmemesi nedeniyle gerçekleşemedi. Al Hilal yöneticileri, Gomis hamlesiyle birlikte transfer dönemini kapattıklarını açıkladı. Böylece Maicon, Galatasaray'da kaldı.

Konu hakkında açıklama yapan Al Hilal Başkanı Sami Al Jaber: “Transfer dönemini son bölümünde yaşadığımız problem nedeniyle taraftarlardan özür dileriz.” ifadelerini kullandı.

Geçen sezon başında Sao Paulo’dan Galatasaray’a 7.5 milyon euroya transfer olan Maicon, geçen sezon 35 maçta oynadı ve 5 gol attı.

İKİNCİ EVRAK KRİZİ

Galatasaray, daha önce Alman futbolcu Kevin Grosskreutz’u İstanbul’a getirmesine rağmen, sarı kırmızılı kulüp gereken evrak kopyalarının 23:55’de TMS sistemine girildiğini ancak ‘TMS sisteminde yaşanan problem’ nedeniyle işlemin sonuçlanma saatinin 00:00:48 olarak gözüktüğünü yaşanan sıkıntının da bu 48 saniyeden kaynaklandığını belirtmişti. Ve transfer gerçekleşmemişti.