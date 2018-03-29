Manchester United'dan 3 haftalık imza !

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’ın, 31 yaşındaki forvet Mohammed Al-Sahlawi’yi denemeye alacak.

Suudi Arabistan Milli Takımı ile oynadığı 33 maçta 26 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran golcü futbolcu, 2018 Dünya Kupası’nda ülkesinin en önemli gol anahtarı olarak gösteriliyor.

Suudi Arabistan Spor Bakanı Turki Al-Sheikh’in Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Mohammed Al-Sahlawi’nin Manchester United ile 3 haftalık deneme sürecine alınması konusunda anlaşıldı” ifadelerini kullandı.

Ülkesinin takımlarından Al-Nassr’da forma giyen Al-Sahlawi’nin transferinde Mourinho’nun bir bilgisi olmadığı, iki kulüp arasındaki ticari anlaşmalardan kaynaklı bir transfer olduğu belirtildi.

Tecrübeli golcü bu sezon Suudi Arabistan’da oynadığı 19 maçta 10 gol atma başarısı gösterdi.