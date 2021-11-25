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Manchester United'ın yeni hocası belli oldu

Manchester United'ın yeni hocası belli oldu

Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran Manchester United, menajerlik için Alman çalıştırıcı Ralf Rangnick ile anlaştı.

The Athletic'in haberine göre Ralf Rangnick çalışma iznini henüz alamadığı için Kırmızı Şeytanlar'a imza atamadı. Alman hoca hafta sonu Chelsea ile oynanacak maçı kaçıracak.

Etiketler ingiltere hoca
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